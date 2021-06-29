Yaralı kuryeyi güneşten korumak için çuvalla gölge yaptılar

Kaza, dün saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Dere Kuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette kurye olarak çalışan Abdülsamet Kesgin (25), 34 ECZ 719 plakalı motosikletiyle siparişini götürmek için yola çıktı. Kurye, hem yolun yokuş olması hem de yolun ıslak olması nedeniyle motorsikletiyle kaydı ve karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kuryenin, mesai arkadaşları da olay yerine geldi. Diğer kuryelerden bazıları, basın mensuplarına "çekme" diyerek tepki gösterdi.

“Başına güneş geçmesin diye çuval tuttuk”

Yerde yatan genci görünce olaya kayıtsız kalamayan Mehmet Ali Keskin, “Baktım, arkadaş yatıyordu. Geldim, güneş vardı tepesinde. Bir şey aradım, dedim şemsiye yapalım da güneş falan çarpmasın. Boş çuval bulduk, şemsiye tarzında tuttuk. Yaralı, güneşten zorlanır. Gölgelik yaptık. Ambulansı aradı arkadaşlar” dedi.

Deniz Zeybek - Emre Baba