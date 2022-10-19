Yaralı madencileri Bartın'dan İstanbul'a taşıyan ambulans uçak ekibi zamanla yarıştıkları anları anlattı

Amasra'da 14 Ekim tarihinde meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından yaralıları Çaycuma Meydanı'ndan İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götüren ekip, Genel Havacılık Terminali'nde o an yaşadıklarını anlattı. Uçağın teknik donanımı hakkında bilgi veren uçağın pilotu Şeref Karabay, uçağın dünyanın her yerine tek teknik ikmalle uçabilecek kapasitede olduğunu belirterek, “Kabin bölümünde 4 sedye var. Yatan hasta haricinde oturarak da hasta taşıma kapasitesine haiz. 14 koltuk kapasitesi var ayrıca. Medikal anlamda bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamı uçakta var. Bir ameliyat şartları ne ise aynı şartlar uçağın içerisinde var. Hijyen ve teknik donanım anlamında yüksek kabiliyete sahip bir uçak” diye konuştu.

“Komuta merkezi çok süratle reaksiyonda bulundu”

Görev sırasında yaşadıkları duyguları anlatan Karabay, başarının personel ve arkadaşlarına ait olduğunu belirterek, “Millet olarak etkilendik bir kere, çok üzücü bir olay. Bizden kaynaklı bir aksama olmaması için de ekstra bir gayretle ve süratle kalktık. Biz 23.00'te hazır olduk ve hazır olduğumuzda maalesef yaralılar ulaşamamıştı. Komuta merkezi çok süratle reaksiyonda bulundu ve bizi orada hazır edebildi. Bu primer bir vakaydı, yani hastaneden hastaneye transfer değildi. Taşımaya hazır olması için özel bir ön tedavi yapılmadı. Bu da medikal personelimizin ve arkadaşlarımızın başarısı” ifadelerini kullandı.

Uçakta görev alan Acil Tıp Teknisyeni Yalçın Zengin ise, olay gününde yaşanan patlamayı duyduklarını ve yardımcı olmak istediklerini vurgulayarak, “Bartın'da patlamanın olduğunu duyduk, duyunca üzülmüştük. 'Biz nasıl yardımcı olabiliriz?' diye düşündük; o arada bakanlık tarafından görevlendirme geldi. Akabinde ivedi bir şekilde Bartın Çaycuma'ya vardık. Orada ambulansları bekledik. Hastaların durumları kötüydü, tedavi devam ediyordu. Yanık vakalarıydı. En hızlı şekilde İstanbul'a götürdük, orada ambulanslara sevkini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Doğukan Gürel - Gürkan Sayın

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