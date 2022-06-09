Yaralı PKK üyesinin tedavisi için Suriye'den Tekirdağ'a para almaya gelen kadın tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütü PKK/PYD'ye karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda yaralanan PKK terör örgütü üyesi M.D.'nin ameliyat masrafları için gereken parayı şahsın Kapaklı'da bulunan yakınlarından almak üzere bölgeye geleceği istihbaratını alan İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni çerçevesinde özel bir operasyon timi oluşturdu.

Takibe alındı

Türkiye'ye giriş yapan kadını takibe alan ekipler, R.T.'nin yaralı teröristin aile fertlerinin yaşadığı Kapaklı'ya geldiğini tespit etti. İddiaya göre R.T.'nin burada aile ile görüşme yaptıktan sonra bir miktar para aldığını tespit eden ekipler, R.T.'ni Suriye'ye geri gideceğini öğrendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, YPS üyesi R.T.'nin içerisinde bulunduğu aracı, Çerkezköy-İstanbul otoban girişinde durdurarak şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına götürülen R.T. buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Dağ

