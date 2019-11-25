Yaralı şahıs kaza yerinden kaçarken yakalanıp hastaneye kaldırıldı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AKD 74 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki çam ağacına ve demir bariyerlere çarpıp yola savruldu. Hurdaya dönen araçtan inaen ve kafasından kanlar akan M.A.(45) kaza yerinden kaçmaya başladı. Kendisini hastaneye götürmek isteyenlere alkollü olduğunu ve kaçması gerektiğini söyleyen M.A., kaza yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta kaçarken 112 Acil Servis ekipleri tarafından yolu kesilerek ikna edip zorla hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. Trafik polisleri yaptıkları ölçümde alkollü olduğunu tespit ettikleri M.A.'ya alkollü araç kullanmak suçundan bin 2 lira para cezası keserken ehliyeti ile 6 ay süreyle iptal edildi. Yaralı şahıs aracı kendisinin kullanmadığını ismini hatırlamadığı bir kişinin kullandığını iddia etti.



Muhammer Ay