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Yardım bahanesiyle yaklaştı, paraları kendi hesabına aktardı

Yardım bahanesiyle yaklaştı, paraları kendi hesabına aktardı
Yardım bahanesiyle yaklaştı, paraları kendi hesabına aktardı

Gaziantep'te, ATM'den para çekmeye çalışan yaşlı vatandaşlara yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, paraları kendi hesabına aktararak pek çok kişiyi dolandıran şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde banka ve PTT ATM'lerinde işlem yapan vatandaşları yardım etme bahanesiyle dolandıran şüpheli şahıs hakkında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, para çekme ve para gönderme konusunda özellikle yaşlı vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşan ve vatandaşların paralarını kendi hesabına havale eden şüpheli yakalandı. Yakalanan şahsın 7 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ve müştekilere ait parayı kendi hesabına havale-EFT yaptığı tespit edildi.

Yakalanan zanlı adli mercilere sevk edildi.

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