Yardım için gönderilen montun her bir cebinden çıkanlar depremzede kadını böyle duygulandırdı

Başlatılan yardım kampanyaları ile toplanan ayni yardımlar deprem bölgesindeki depremzedelere dağıtılmaya devam ediyor. Kendisine verilen ve nereden gönderildiği belli olmayan bir montun cebinden çıkanları gözyaşları ile anlatan depremzede bir kadın "Bu yardımdan geldi, üşüdüğümüz için. Sağ olsunlar aldık, giydik. Elimizi cebine attık ki 1 cebinden kek çıktı. Kıyıp da yiyemedik bile. Nasıl üşüdüğümüzü nasıl bildiler se öbür cebinden 4 tane çorap çıktı. Kim yapar bunları? Sizce bunu yapan cehenneme girer mi? Bu da yetmedi diğer cebinden yine kıyıp da yiyemedim gofret çıktı. Çocuklarıma bile kıyıp da veremedim, sağ cebinde duruyor. Diğer cebine de bir baktım ki firkete. Nasıl düğünmüşler bir yerleri sökülürse onunla diksinler, yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler. Ne kadar güzel insanlar var? Allah hepsinden razı olsun" ifadeleri kullandı.

Kadının bu cümleleri kurduğu sırada ise etrafındakilerin de gözlaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

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