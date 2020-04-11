Yardım, İhlas'ın mayasında var

Daha önce abonelerimizi kapsayan gönüllü hizmet şimdi bütün insanımız için… Dağıtıcı arkadaşlarımızın desteğiyle, evinden çıkamayan okuyucularımızın ve yaşlılarımızın alışverişlerini yapıp evlerine kadar teslim ederek hizmet vermeye devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken dağıtıcınızın size verdiği ilinize ait hizmet telefonunu çekinmeden aramak.

BOL DUA ALDIK

*Ahmet Doğaner (Erzincan): Çocuklarım İstanbul'da, burada kimsem olmadığı için dağıtıcı arkadaşımızdan biten ilaçlarımı istedim, eczaneden alıp getirdiler. Arkalarından bol bol dua ettim.

*Necati Ayşen (Ankara): 30 yıllık aboneyim. Dağıtıcı evladımız Erkan Cerit maaşımı evine getirdi. Allah razı olsun hepinizden. Rahmetli Enver Ören Bey çok yardımseverdi, merhamet İhlas'ın mayasında var.

*Nuri Demirbaş: Türkiye gazetesine yakışan bir hizmet yapıyorsunuz. Tarih boyunca çok güzel şeyler yaptınız. Kıdemli bir abone olduğum için geçmişteki hizmetleri de çok iyi biliyorum. Eksik olmayın.

*Yakup Çeliker (Bursa): İhlas çalışanlarına ve devletimize çok dua ediyor ve evden çıkmıyoruz. İnşallah bu zor günler geçecek, yeter ki devletimizi yanında olalım. (Yakup Amca, Cumhurbaşkanı'mızın “Biz bize yeteriz” kampanyasına da 500 lira bağışta bulundu.)

*Yüksel Güven (İzmir): Emekli lokantacıyım. Oğlum Bergama'da yaşıyor, biz evde üç kişiyiz. Ben, hanımım ve gazetem... Sizde bu duygu olduğu müddetçe biz bize yeter de artarız evladım.



*Pazar hariç 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecektir.