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Yardım kömürlerine göz diken şebekeyi polis ekipleri çökertti: 6 tutuklama

Yardım kömürlerine göz diken şebekeyi polis ekipleri çökertti: 6 tutuklama
Yardım kömürlerine göz diken şebekeyi polis ekipleri çökertti: 6 tutuklama

Çorum’un İskilip ilçesinde yardım kömürlerini çalan şebeke, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Kömürlerin bulunduğu depoyu 10 kez soyan ve devleti 450 bin TL zarara uğrattığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Yardım kömürlerine göz diken şebekeyi polis ekipleri çökertti: 6 tutuklama - Tıkla İzle

Olay, İskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Özel İdare Bakımevi deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan kömürlerin çalındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri depo olarak kullanılan alan içerisinde şüpheli bir kamyonet ve şahısların olduğunu gördü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca neticesinde şahıslardan S.B. polis ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şahıs ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri depoda kömür yüklü bulunan kamyonete el koydu.

Bilal Arıcı

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