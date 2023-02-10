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Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı

Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı
Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun açıklamasını ihbar olarak kabul ederek, deprem bölgesine giden yardımları çaldığı iddia edilen 4 belediye personelini ‘hırsızlık’ suçundan gözaltına aldı.

Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı - Tıkla İzle

Keşan'da Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilmiş Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun bugün konu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamayı ihbar olarak değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısından alınan talimat sonrası Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E.'yi (54) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları süren 4 kadının, bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Emre Akarca

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