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Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı

Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı
Yardım paketlerinden çıkan notlar herkesi duygulandırdı

Çayırova Belediyesi'nde depremzedeler için getirilen yardım paketlerinden çıkan sevgi ve merhamet dolu notlar okuyanları duygulandırdı.

Çayırova Belediyesi'nin deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliği devam ediyor. 7'den 70'e yardıma koşan vatandaşlar, depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Çayırova Belediyesi'ne teslim edilen yardım paketlerinden zaman zaman duygusal notlar da çıkıyor. Bu notlardan biri Eylül ismindeki bir kız çocuğuna ait. Kıyafetlerini ve oyuncaklarını depremzedeler için bağışlayan Eylül, paketin içine "Sizi çok seviyorum. Size çok güzel oyuncaklar ve kıyafetler koydum. Allah yardım etsin" yazılı not bıraktı. 13 yaşındaki Beyza'nın notunda ise "Sevgili kardeşlerim sizin için çok üzgünüz. Maalesef elimizden fazla bir şey gelmiyor. Sizin için bol bol dua ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sağlık diliyorum" satırları yer aldı.

Mustafa Gök

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