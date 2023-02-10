Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşma çabaları devam ederken, diğer yandan depremden kurtulanlara ve bölgede görev yapanların ihtiyaçları için Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da yardım tırlarının oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki yardım tırlarındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerinin alması için uygun alanlara bırakılıyor.

İbrahim Kılınç

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