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Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye'nin birçok ilinden gönderilen yardım tırları ve araçlar, Hatay'da uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu gelmeye devam eden yardım tırları ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşma çabaları devam ederken, diğer yandan depremden kurtulanlara ve bölgede görev yapanların ihtiyaçları için Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da yardım tırlarının oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki yardım tırlarındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerinin alması için uygun alanlara bırakılıyor.

İbrahim Kılınç

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