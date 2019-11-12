Yardımsever İş Kadını Mika Slowana

Uzun süredir köy okulları için yardım toplayan ünlü fenomen Mika Slowana sosyal mecralarını kullanarak takipçilerinden bu kampanya için yardım istedi. Binlerce isim yardım kampanyasına destek olmak için ellerinden geleni yaptılar. Yardım kampanyasının içeriğini köy okulları için kitap, defter ve çocuklar için mont, ayakkabı gibi temel ihtiyaçlar olarak açıklayan Mika Slowana yardımsever yönü ile takipçilerinin gönlünü kazandı. Instagram hesabında yaptığı açıklamada, yardıma katılan, katılamayan gönlünü ferah temiz tutan tüm takipçilerine teşekkür etti. Diğer fenomenlere de örnek bir haraket gösteren Mika Slowana daha faklı yardım kampanyalarını düzenleyeceğini duyurdu. Kendisi son olarak ''gelecekte birçok yardım kampanyası bizleri bekliyor, lütfen farkındalık oluşturalım.'' sözlerini ifade etti.