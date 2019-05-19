Yarenler diyarı Çankırı, Keçiören'e konuk oldu

Kukla gösterisi, yarışmalar ve Kur'an tilaveti ile başlayan programda Çankırı Kültür Evinin açılışı gerçekleştirilirken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğindeki geceye AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Yılmaz, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören Belediye Meclisi Başkan Vekili Nurettin Yılmaz, Keçiören MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Geceye katılarak Keçiörenlileri yalnız bırakmayan sanatçı Oğuz Yılmaz'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sanatçılar, sanatkârlar başımızın tacı, halkın sevgisi sanatçılarımızı eskitemiyor, hep enerji dolular, halkımızın gönüllerimizde taht kuruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kardeşliğimiz pekişsin”

Rahmet, bereket ayı ramazanda oruçların ve ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

“11 ayın sultanı ramazan inşallah Türk-İslam coğrafyasına güzellikler getirsin. Dirlik, birlik, kardeşliğimizi pekiştirsin. Bugün güzel şehrimiz Çankırı'dayız. Keçiören'de de Çankırı'nın nüfusu kadar Çankırılı vardır. Geceye emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“Bizdeki güzellikler parayla satın alınmaz”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ayrıca değindiği konuşmasında Altınok, “Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, devletimiz var olsun. Cennet parçası bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada ne varsa yüzde 80'i ülkemizde var, bizdeki güzellikler parayla, Euro'yla, altınla satın alınmaz.”

Altınok sözlerini, şair Mithat Cemal Kuntay'ın, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” sözleriyle tamamladı.

Çankırı yarenlik kültürünü yaşatır

AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız da, Çankırı Çerkeşli olmasına rağmen Keçiören'de doğup büyümesinden ötürü çifte hemşehri sayıldığını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Çankırı kültürünün herkesi kucaklayan bir yapısı vardır. İmece ve yarenlik kültürünü yaşatırlar. Birbirine bağlı ve tutkundurlar, özünü ve mayasını kaybetmezler. Biz bunları yaşatmaya devam edelim. Tıpkı Çankırı gibi Keçiören'de de komşuluk ilişkileri çok önemli Keçiören'i vazgeçilmez ve kuvvetli kılan temel unsur da budur. Ankara ve Keçiören için özellikle gençlere yönelik inovasyon projeleri üretiyoruz. İnovasyon projelerimizin başlangıç noktası da inşallah Keçiören olacak. Dünyaya yön veren gençlerimiz yetişsin istiyoruz.”

Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kutlayarak Samsun'a Keçiören'in selamlarını götüreceklerini söyledi.

Çankırı Dernekler FederasyonuBaşkanı Adem Can da, “Birlikte Keçiören'iz, birlikte Türkiye'yiz. Allah birliğimizi bozmasın” mesajı verdi. Can, Başkan Altınok'a, “İçerisine Çankırılı'ların sevgisini koyduk” diyerek kaya tuzundan ibrik hediye etti.

Gece, Çankırı yarenlerinin tiyatro oyunuyla sona erdi.

