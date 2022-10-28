Yargı siber suçluların peşini bırakmayacak

Kişilerin hesaplarının çalınmasının beraberinde birçok suçu da getirebileceğini söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, “Sosyal medya artık hayatımızın her alanına girmiş bulunmakta. Dolayısıyla kişilerin hak ve özgürlükleri de Anayasal güvence altına alınmaktadır. Ancak sosyal medya hayatımızın her alanına girdiğinden dolayı bilişim suçları oldukça arttı. Özellikle kişiler sahte hesaplar açmaya başladılar ve bu hesaplar üzerinden de bir takım suçlar işlenmeye başladı. Mesela kişilerin hesapları çalınabiliyor ve çalındıktan sonra kişilerin izni olmaksızın kişiler adına paylaşım yapılabiliyor. Mesela bazı hikaye kısımlarında 'Ben şu hesaba şu kadar para yatırdım siz de yatırın, paranız katlanacaktır' şeklinde paylaşım yapılabiliyor. Burada nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olmaktadır. Aynı zamanda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması suçu işlenmiş olmaktadır. Yine kişilerin mesajları izinsiz bir şekilde okunduğu için, fotoğraflarına izinsiz bir şekilde erişim sağlandığı için de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işlenmiş olmakta. Kişiler sahte hesap açarak aralarında husumet bulunan kişilere mesajlar atıyor. Burada hakaret suçu işleniyor ya da tehdit, şantaj suçu işleniyor. Bu gibi durumlarda kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir” dedi.

Eren Kan



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