Yargıtay Başsavcısı'ndan, HDP'nin kapatılması davasında açıklama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi (AYM) heyetine sözlü açıklama yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Davalı partinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Furkan Gülap



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