İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yargıtay Başsavcısı'ndan, HDP'nin kapatılması davasında açıklama

Yargıtay Başsavcısı'ndan, HDP'nin kapatılması davasında açıklama
Yargıtay Başsavcısı'ndan, HDP'nin kapatılması davasında açıklama

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin 'Kapatma Davası'na ilişkin açıklamada bulundu.

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi (AYM) heyetine sözlü açıklama yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Davalı partinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Furkan Gülap
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.