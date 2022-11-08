Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u ağırladı

Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'u makamında kabul etti.

Resmi program Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı Bahattin Azizağoğlu eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle başladı. Sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelen heyetler hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi adına değerlendirmelerde bulunarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'un heyetinde, Rusya Federasyonu Başsavcı vekil Petrovich Gorodov, Genel Organizasyon ve Analitik Birimi Genel Müdürü Andrey Yuryevich Nekrasov, ulaştırma ve gümrük alanındaki mevzuatın uygulanmasına ilişkin Gözetim Birimi Müdürü Vlademir Gennadievich Tyulkov, federal güvenlik, etnik gruplar arası ilişkiler, terörle mücadele ve aşırıcılık alanındaki mevzuatın uygulanmasına ilişkin Gözetim Birimi Müdürü Iurii Yuryevich Khokhlov, Protokol Birimi Başkanı Valeriy Stanislavovich Agaltsov ve Uluslararası Adli İşbirliği Genel Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Organizasyon ve Adli Birim Başkanı Sergey Vladimirovich Plokhov heyette yer aldı.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Ahmet Furkan Gülap - Gürkan Sayın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.