Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker kararını bozdu. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa verilen ceza 10 yıla düşecek.

Şeker, Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme, Şeker'i ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e küfür ettiğine, üzerine yürüyerek tokat attığına ve boğazını sıkarak yaraladığına işaret edildi.

Engin Yağcı