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Yargıtay üyesi bir kişide Korona virüs tespit edildi

Yargıtay üyesi bir kişide Korona virüs tespit edildi
Yargıtay üyesi bir kişide Korona virüs tespit edildi

Yargıtay, Yargıtay üyesi bir kişinin KKorona virüs test sonucunun pozitif çıktığını, bu kişinin halihazırda hastanede tedavi gördüğünü ve genel sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmadığını bildirildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yayınlanan bir haberde, Yargıtay bünyesinde yapılan seçimlerle bağlantı kurularak iki Yargıtay üyesinde korona virüs testinin pozitif çıktığından bahsedildiği belirtilerek, haber içeriğinin doğru olmayıp algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca bu üyemiz toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir" denildi.

Abdullah Sarica

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