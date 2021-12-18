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Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyeler belli oldu

Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyeler belli oldu
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyeler belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararları ile Yargıtay ve Danıştay’a seçilen yeni üyelerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına göre, HSK Genel Kurulu kararları sonucunda Yargıtay'a 11, Sayıştay'a 3 yeni üye seçildi.

Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ile Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek, Yargıtay'a üye olarak seçildi.

Danıştay'ın yeni üyeleri ise şöyle:

"Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın"

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