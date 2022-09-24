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Yargıtay'dan emsal değer kayıp kararı

Yargıtay'dan emsal değer kayıp kararı
Yargıtay'dan emsal değer kayıp kararı

Kazaya karışan araçlardaki değer kayıplarına yönelik tartışmalar Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Yüksek mahkeme, 'trafik kazalarında değer kaybı; aracın kazadan önceki ikinci el değeri ile onarıldıktan sonraki ikinci el değeri arasındaki farktır' tanımına dikkat çekti. Emsal kararla birlikte; araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınacak.

Süleyman Aydın
 

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