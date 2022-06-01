Yargıtay'dan flaş karar...18 yaş altı öğrenciye sigara satana şok

Üzerinde okul üniforması olan çocuğa sigara sattığı iddia edilen kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası, 18 yaş altı öğrencilere sigara sattığı belirlenen şüpheli hakkında, Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçundan dava açıldı.

Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 10. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, mahkemenin beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında, "Suça konu sigaranın, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve üzerinde okul forması bulunması nedeniyle öğrenci ve yaşının küçük olduğu kolaylıkla anlaşılan mağdura sanık tarafından satıldığı ortadadır. Mağdurun ve tanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları ile sabit olduğu halde, sanığın sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

Hapis cezası verilecek

Küçük yaştaki çocuklara tehlikeli madde satanların cezası; Türk Ceza Kanunu'nun 194. maddesinde Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde açıkça belirtiliyor. Sağlık için tehlike oluşturacak maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi sağlık için tehlikeli madde temini suçu işlemiş sayılıyor. Suçun oluşumu tehlikeli maddenin içirilmesi ile oluşmamaktadır, kanun maddesinde tüketimine sunma ibaresi yer aldığından tüketilmesi için verme eylemi dahi suç oluşturmaktadır. 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinin 3. fıkrasında “Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.” denilmiştir. 18 yaşını doldurmayan çocuklara alkollü içki veya sigara, tütün mamulleri satılması halinde de suç işlenmiş sayılıyor. Yasada, sağlık için madde temini suçunun cezasının 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtiliyor.



Süleyman Aydın



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