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Yargıtay'dan maske cezası kararı

Yargıtay'dan maske cezası kararı
Yargıtay'dan maske cezası kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında maske takmayanlara "Kabahatler Kanunu" uyarınca ceza verilmesi gerektiğine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihindeki kararını kaldırdı. Daire, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan N.K.'ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi. N.K., para cezasının kaldırılması için Bolu Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Mahkeme, N.K.'nin itirazını yerinde görerek cezayı iptal etti. Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Bakanlığın başvurusunu kabul ederek, Bolu Sulh Ceza Hakimliği kararını 14 Aralık 2020'de bozdu. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda maske takma tedbiri veya yükümlülüğünün bulunmadığına işaret edilen kararda, söz konusu eylem nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanamayacağı belirtildi. Kararda, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamındaki "emre aykırı davranış" nedeniyle para cezası uygulanabileceği hükmedildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dairenin, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında ceza verilmesi yönündeki kararına 12 Ocak 2021'de itiraz etti. Başsavcılığın itirazında somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinin uygulanacağı ifade edildi ve bu kararın kaldırılması talep edildi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Başsavcılığın itirazını kabul etti ve söz konusu 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Daire, somut uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, Bolu Sulh Ceza Hakimliğinin kararını kanun yararına bozdu.

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