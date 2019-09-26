Yargıya yeni denetleme yolu

38 maddelik paketi genel olarak olumlu bulduklarını söyleyen Yıldız, özetle şunları kaydetti: Öncelikle 15 yıl kıdemli avukatlara ailesiyle birlikte yeşil pasaport verilmesi önemli bir avantaj. Serbest avukatlık yapanlar alamıyordu, ancak kamuda çalışanlar alıyordu. Bu da ciddi bir eşitsizlik oluşturuyordu. Düzenlemeyle eşitsizlik ortadan kalktı.



Yargı paketiyle, KHK ile kamu görevinden çıkarılarak haklarında dava açılmayan, takipsizlik ve beraat kararı olan kişiler yapılacak denetimle yeniden pasaport alabilecek. Hakkında pasaport yasağı bulunan yaklaşık 500 bin kişi var. Eğer bir ceza almışsa, cezası infaz edilenler ya da ertelenenler de bu haktan yararlanabilecek. Burada bence en önemli düzenleme budur. Cezası ertelenenler meselesinin üstünde çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Yurt dışında bunun takibinin zorluğu ortada. Bu az da olsa denetimi zayıflatıyor.

İFADELER DOĞRU ÇİZİLMELİ

Hukuk mesleğine girişlerde yapılan düzenleme, kaliteyi artıracaktır. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde değişiklik yapılıyor. ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak' deniyor. Bu düzenlemeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yarın bir kişi ‘Benim söylediklerim doğrudan terörü övme ya da cebir şiddet içermiyor. Benimki sadece bir ifadedir' diye örgüt propagandası yapabilir. Çerçevesi iyi çizilmelidir. Yoksa istismar edilir.

Yerel mahkemelerde verilen kararların, Yargıtay tarafından onanmasından sonra Başsavcılığa bir itiraz yolu vardır. Daire kabul etmezse dosya Ceza Genel Kuruluna gider. İstinaf mahkemelerinde de aynı yöntemle daire başkanları kuruluna gidecek. Yani bir denetleme yolu daha açılıyor. Bu da kararların birliğini sağlama, hukuka ve adalete uygunluğu açısından gayet güzel bir gelişme. Yargılama boyunca sanık tutuklu kalıyor, sonra da beraat ediyor. Bir kesin infaz ve hüküm gibi… Sanığı cezalandırmış oluyoruz. Bu sürelerin kısaltılmış olması iyi bir düzenlemedir. Yargı paketiyle yapılan değişiklikler, yargılama süreçlerini ve insanların adalete olan güvenini artıracak. Paket son derece iyi niyetle hazırlanmış.

Türkiye Gazetesi