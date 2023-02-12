Yarılan yol havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üst olarak meydana gelen depremler sonrasında Antakya Demirköprü karayolunda büyük hasara yol açtı. Reyhanlı-Demirköprü dönüş yönü ulaşıma kapandı. Yol büyük hasar alırken, hasarın boyutu havadan görüntülendi.

Yardım malzemesi getirmek için Hataya gelen vatandaş ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yolun o halini görüp video çekmek için inen Batuhan Yıldırım, “Biz yardım etmek amacı ile buraya gelmiştik. Kırıkhan'a gidiyoruz, burayı sosyal medyada görmüştük, şimdi denk gelince baktık. Gerçekten çok kötü olmuş.” ifadelerini kullandı.

Erdal Can İçelli - Ahmet Faruk Sarıkoç - Batuhan Toprak

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