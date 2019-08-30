Yarım asırlık lokanta alevlere teslim oldu

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Köşk merkez Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ali ve Mehmet Çakı kardeşlerin işlettiği yarım asırlık lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde, personel sabah servisi için yemekleri hazırladığı sırada, bir anda ocaktaki kızarmış yağ parladı. Ocakta başlayan yangın kısa sürede önce mutfağı daha sonra ise lokantanın tamamını kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Lokantadaki yanıcı malzeme ve mobilyaların tutuşması nedeniyle güçlenen alevlere, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle müdahale edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, lokanta harabeye döndü. Büyük maddi hasasın oluştuğu yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmamasıyla yangının çevredeki iş yeri ve binalara sıçramadan söndürülmesi teselli oldu.

Mehmet Barlas

