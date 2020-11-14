Yarım asırlık otomobile gözleri gibi bakıyorlar

Kahramanmaraş'tan 1980 yılında Almanya'ya gidip yerleşen 52 yaşlarında olan ikiz Mustafa ve Yemliha Uçar kardeşler, Dortmund şehrinde makine tamircisi olarak iş hayatına başladı.

Uçar kardeşler, kazandıkları 6 bin mark ile 1964 model Mercedes marka bir otomobili satın alarak Türkiye tatillerinde uzun süre kullandılar. 1991 yılında otomobili Kahramanmaraş'ta kendi kaderlerine bırakan ikiz kardeşler, özlem duydukları otomobili yeniden trafiğe çıkartmak istedi. Kahramanmaraş'taki yakınlarına teslim edilen otomobil revize edilerek 15 yıl aradan sonra bütün işlemleri yapılarak yeniden trafiğe çıktı.

İçerine binenleri adeta 50 yıl öncesine götürerek nostalji yaşatan otomobil görenlerin büyük ilgisini çekerken, kimi vatandaş da bol bol fotoğraf çektirdi. Birikim yaparak aldıkları klasik otomobili oğluna bırakacağını söyleyen gurbetçi Mustafa Uçar, “Biz Almanya'ya ikiz kardeş olarak geldik. Tabii, Türkiye'ye tatile geldiğimizde araba ihtiyacımız oluyordu ve paramızda yoktu. Maalesef yerli araçlar çok pahalıydı bir yerli araba 18 bin mark civarındaydı. Biz de 6 bin markı zor biriktirdik ve ancak iki kardeşimizle birlikte alabildik. Aldık ve ilk önceleri baya bindik ve rahat bir arabaydı. Bir seferinde Antalya'ya gidiyorduk ve polis bizi durdurdu, ‘siz araba sollamışsınız cezai işlem uygulayacağım' dedi. Ben de, ‘bu araçla hangi aracı sollayabilirim' dedim ve azami rampa aşağı 110 kilometre gidebiliyordu çünkü. Arabayı artık yeni nesle devretmek istiyorum ve oğlum 5 yaşındayken kucağımda kullanmıştı ve şuanda 25 yaşında ona bırakmak istiyorum” dedi.

Klasik otomobili Kahramanmaraş'ta revize ettiklerini ve satılık olmadığını söyleyen Adem Demircan ise “Bu araç 1964 model bir Mercedes. 1980'li yılların başında benim iki yakın abim Almanya'ya gurbetçi olarak gidiyor ve orada para biriktirip ilk satın aldıkları otomobildir. 1991 yılında Türkiye'ye getirildi ve o yıldan beri burada. İki abimiz bu otomobilden vazgeçmiyorlar. Burada araç tekrar revizyona alındı ve 15 yıl sonra tekrar trafiğe çıkardık ve bunan sonra da diğer eksikleri tamamlanacak. Ara sıra trafiğe çıkartıyoruz ve insanlar tarafından ilgi görüyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Bu otomobili çok ve az para veren olur belki ama şuan satılık değil” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey

