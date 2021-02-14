Yarım asrı geride bırakan çift evlilikleri ile gençlere örnek oluyor

Trabzon'dan Karasu'ya geldikten sonra 1971 yılında hayatlarını birleştiren İsmail ve Hava Keskin, evliliklerinde 50'nci yılı tamamladı. Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan Keskin çifti, 50. evlilik yıldönümlerinde birbirlerine olan bağlılık ve sevgilerini bir kez daha gösterdi. Bir ömrü paylaşan Keskin çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde pasta keserek 50'nci yıllarını kutladı. İsmail Keskin, eşine evlilik yıldönümü dolayısıyla gül hediye etti. Hem evde hem de bahçe işlerinde her zaman birbirine yardımcı olan Keskin çifti, hayatı birbirlerine kolaylaştırmak adına gösterdikleri gayretle mahalleye de örnek oluyor.

"50 yıl oldu evleneli ve bir sıkıntımız yok"

İsmail Keskin, “Trabzon'dan beridir tanışıyoruz. Biz buraya Adapazarı'na taşındık. 2-3 sene sonra babam gitti, aldı geldi. Esasen hanım yabancım değil. Rahmetli kayınpeder ve rahmetli babam amca çocukları. Zaten Trabzon'dan buraya geldikten 4- 5 sene sonra onu gördüm. Çok şükür de mutluyuz” dedi.

3 yıl nişanlı kaldıklarını ifade eden Hava Keskin, “Onlar, oradan buraya geldiler. 3 sene durdular. Ondan sonra rahmetli kaynatam gelip beni babamdan istedi. 3 sene nişanlı kaldıktan sonra geldi bir akşam ve o gece kınam oldu. Bindik arabaya buraya geldik. 50 yıl oldu evleneli ve Allah'a şükür de bir sıkıntımız yok” dedi.

"Keşke 50 yıl daha yaşasak"

Hava Keskin, “O zaman 25 yaşındaydım. Eşimle aramızda iki yaş var. Ben ondan iki yaş büyüğüm. 50 yıl daha onunla yaşasam ‘Niye yaşadım' demem ki. Keşke yaşasak. Bahçeye, her işe birlikte gideriz. Ben ona, o bana yardım eder. Zaman geldi ki, o işleri yapar, ben yapamam. Artık yaşlandım. Sıkıntı çekmeyen bir insan olmaz. Ama Allah'a şükür atlattık” diye konuştu.

"Böyle bir evlilik yapmayı isterim"

Günümüzde evliliklerin kısa sürdüğünü ifade eden Keskin çiftinin en küçük çocuğu Rıdvan Keskin ise, “Geçmiş zamana bakıldığında evlilikler çok daha uzun sürmüş. 50 yıldır süren bir evlilik. Hiçbir şekilde tartışma ya da küslük görmedim. 33 yaşındayım ve böyle bir evlilik yapmayı isterim. İnşallah da nasip olur” şeklinde konuştu.

Esra Angün

