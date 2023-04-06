Yarım kalan hikaye: Hayatı film oldu, vizyona girmeden depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra hayatını kaybedenlerin hikayeleri günler sonra acı detaylarla ortaya çıkıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin etkisiyle Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 89 kişinin ölümüne sebep olan Galeria İş Merkezi'nde ‘Uçan Köfteci' olarak tanınan Abdulkadir Arslan ve ailesi de aralarındaydı. Arslan ve ailesinin acı detayına İhlas Haber Ajansı muhabiri ulaştı.

Diyarbakır'ın ‘Uçan Köfteci'si olarak tanınan Arslan, depremden yaklaşık 2,5 yıl önce ‘Uçan Köfteci' adında film çekimlerine başladı. Sosyal medyada tanınan Arslan, film çekimlerini bitirdikten sonra deprem gecesi Galeria İş Merkezinde eşi, oğlu, iki kızı, anne ve babası ile birlikte hayatını kaybetti.

Dayısının sosyal aktivitelere gönül bağladığını belirten Seyfettin Ballı, kendisinin hem aile hem çevresi tarafından çok sevilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

“Yaşamayı seven bir insandı”

Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile sosyal aktivitelere başladığını ifade eden Ballı, “Dayım çok sosyal bir insandı. İnsanlarla ilişkileri çok iyiydi ve yaşamayı seven bir insandı. Diyarbakır'da birçok sosyal aktive gerçekleştirilen kulüplere kaydı vardı. Dayım sosyal aktiviteler içerisinde düşük imkanlarla ilk yamaç paraşütüne başladı. Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile bu aktiviteye gönül bağladı. Kendini geliştirdikten sonra sertifikalar almaya başladı. Bunların dışında yüzme, dans, ve bisiklet turlarına sürekli katılırdı. Aynı şekilde çocuklarını da öyle yetiştirdi. Hem ailesi hem çevresi tarafından çok sevilen bir insandı. Ben kendisiyle dayıdan çok arkadaş gibiydim. Yaşamayı seven bir insandı. Enkaz altında kalarak bizi bırakıp gitmeleri herkeste büyük bir üzüntü oluşturdu” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.