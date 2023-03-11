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Yarım saat yağmur yağdı, cadde ve iş yerleri sular altında

Yarım saat yağmur yağdı, cadde ve iş yerleri sular altında
Yarım saat yağmur yağdı, cadde ve iş yerleri sular altında

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Yarım saat yağmur yağdı, cadde ve iş yerleri sular altında - Tıkla İzle

Meteoroloji tarafından İzmir için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin kuzey ilçelerinden giriş yaptı. Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi. İş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşarken, sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.

Murat Solmaz

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