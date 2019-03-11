İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze banliyö hattının test seferleri aralıksız sürüyor

Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze banliyö hattının test seferleri aralıksız sürüyor
Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze banliyö hattının test seferleri aralıksız sürüyor

Açılışı yarın gerçekleştirilecek olan Halkalı-Gebze banliyö tren hattında gün boyu aralıksız olarak test seferleri yapılıyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri havadan görüntülendi.

- Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor. Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü. Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı. Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.