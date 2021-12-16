‘Yarını Kodlayanlar' fikir maratonunda

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar' projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının dördüncüsü ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' temasıyla gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar toplumsal cinsiyet eşitliği için mobil uygulama fikri üretti. Fikir maratonu öncesi App Inventor eğitimlerini yarinikodlayanlar.com sitesi üzerinden alan takımlar, 2 gün boyunca eğitim ve mentorluk oturumlarına katıldıktan sonra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendi mobil uygulamalarını geliştirdi. Toplam 17 takımın başvurduğu fikir maratonunun finalinde 5 takım yarıştı.

Yarışmada, Simge Tepeli, Gülce Çetin, Ela Tanır ve Duru İbişağaoğlu'ndan oluşan Mavinin Pembe Tonları takımı birinci olurken, Arda Sak ve İrfan Karabacak'tan oluşan Scorpions Robotics takımı ikinci; Göktürk Büyüktuna ve Emir Sürmen'den oluşan Direniş Haritası takımı ise üçüncü oldu.

Fikir maratonunu değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. ‘Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 210 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de online fikir maratonlarıyla, çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Dördüncü fikir maratonumuzda öğrencilerimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendi mobil uygulamalarını geliştirdi. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Vakıf iş birliği ile 5 yıl önce başlattığımız ve Türkiye'nin 81 ilinde 210 binden fazla çocuğumuzun kodlama eğitimi ile buluşmasına vesile olan Yarını Kodlayanlar Projemiz ile her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşıyoruz. Bu durum hem bizler hem de ülkemiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Çocukların Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde en önemli özne haline gelmelerine, dijital dünyanın dilini öğrenmelerine ve günümüz sorunlarına dijital çözümler üretmelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Projemiz kapsamında çocuklar ve gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmeleri ve bu alanda katkı sağlamaları amacıyla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için mobil uygulama hackathonu düzenledik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumda oluşturduğu olumsuzlukları geliştirdikleri mobil uygulamalar ile azaltmayı amaçlayan çocuklar bu tür uygulamaların önemini bir kez daha göstermiş oldular. Başta bütün katılımcılarımız olmak üzere dereceye giren herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

'Tren' uygulaması birincilik getirdi

Fikir maratonunda birinci gelen Mavinin Pembe Tonları takımının geliştirdiği “Tren” isimli mobil uygulama, her birimizin farklı vagonlarda da olsa birbirine bağlı olduğu ve birbirimize ihtiyacımız olduğunda destek olmamız gerektiği fikrine dayanıyor. Uygulamaya yaş grubu ve bilgi alınmak istenen cinsiyet seçilerek giriş yapılıyor. Kullanıcılar, uygulamadaki makinistlerle kimseyle paylaşamadıkları sorunları paylaşabiliyor ve sorunlara çözüm bulabiliyor. Sorunlarını belirlenen başlıklara uygun seçerek alanında uzman kişilerden yaşlarına uygun şekilde bilgi alabiliyorlar. Uygulamanın sohbet kısmında da anonim olarak uygulamadaki kişilerle konuşup ilgili sorun konusunda yalnız olmadıklarını anlıyorlar.

210 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.