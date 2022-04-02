“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında gençler yapay zekayı sanatla buluşturdu

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, biri ortaokul diğeri ise lise öğrencilerine yönelik olmak üzere eşzamanlı iki online etkinlik düzenlendi. “Sanat İçin Yapay Zekâ Hackathonu ve Fikir Maratonu” adıyla düzenlenen ve toplam 32 takımın başvurduğu etkinliklerde, gençler yapay zekâ teknolojileriyle sanatı buluşturan üretici fikir ve projeler yaptı.

Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik hackathonda, Arda Uzunoğlu ve Alp Deniz Çabuk'tan oluşan “Vadidm” takımı birinci; İrfan Karabacak, Arda Engiz Sak ve Ege Akman'dan oluşan “ArtRevolution” takımı ikinci; Defne Özer, Ayşe Çulcu ve Reyyan Anlı'dan oluşan “İlgitech” takımı üçüncü oldu. Ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik fikir maratonunda ise İlkim Derin Ören ve Doruk Varlıorpak'tan oluşan “TrailerArt” takımı birinciliğe; Kağan Mergen, Burcu Doğaç ve Melek Sude Yakar'dan oluşan “Algoritim” takımı ikinciliğe; Ahmet Karagöz, Ayşe Karagöz ve Ali Berat Çoşar'dan oluşan “Dokukod” takımı da üçüncülüğe layık görüldü.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 242 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitimlerin yanı sıra online hackathon ve fikir maratonlarıyla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Günümüzde neredeyse her alanda kullanmaya başladığımız yapay zekâ teknolojilerine ilgi her geçen gün artıyor. Bu teknolojiler, sunduğu yeni bakış açılarıyla sanatsal üretimi de etkiliyor. Biz de ‘Sanat İçin Yapay Zekâ Hackathonu ve Fikir Maratonu' adıyla düzenlediğimiz etkinliklerde ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize yapay zekâ teknolojileri ile sanatı buluşturma imkânı sunduk. Ödüle layık görülen tüm takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Türkiye Vodafone Vakfı işbirliği ile başlattığımız ve binlerce çocuğun hayatına dokunan Yarını Kodlayanlar projemizin kapsamını her geçen gün arttırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz hackathonlar ve fikir maratonları ile güncel sorunlara, yenilikçi çözümler getirmeleri için çocuklara gerekli imkanları sağlıyoruz. 2021 yılında başlattığımız yapay zeka eğitimleri ile lise öğrencilerini phyton temelli yapay zeka ile tanıştırıyoruz. Sadece bugünün teknolojilerini kullanan değil, yarının teknolojilerini de üreten bir nesil oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz “Sanat için Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu”nda çocukların sanat için yenilikçi fikirler üretmelerini istedik. Hackathon ve fikir maratonu süresince onları çeşitli eğitimler ve mentorlükler ile destekledik. Dereceye giren tüm takımları tebrik ediyoruz".





Hackathon ve maraton kapsamında öğrencilere teknik bilgilendirme yapıldıktan sonra, tasarım ve fikirlerine ilham olması için Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi verildi. Toplam iki gün boyunca sanat ve yapay zekâyı birleştirmede farklı bakış açılarından yaklaşarak üretici fikirlerini ortaya koyan öğrenciler, yapay zekâ ve master eğitmenlerinden mentorlük desteği de aldı. Başvuru yapan takımlardan 23'ü projelerini başarıyla tamamlarken, ön jüri değerlendirmesini ise 6 lise takımı ve 6 ortaokul takımı geçti.

Fikirler beğeni topladı

Hackathon birincisi “Vadidm” takımının projesinde, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak Orhan Veli Kanık'ın çizgisinde yeni sanat eserleri üretilmesi hedefleniyor. İkinci gelen “ArtRevolution” takımının geliştirdiği proje, Artymind dijital ortamdaki yazıların içeriklerini tarayıp çeşitli algoritmalarla bu yazıların içindeki ana temayı oluşturan anahtar kelimeleri kullanarak görsel üretmeyi sağlayan bir yapay zekâ uygulaması olarak dikkat çekiyor. Üçüncü takım “İlgitech”in projesinde ise GP3 kaynaklı bir yapay zekâ yazılımıyla ilham olabilecek görsellerin sanatçının önüne çıkarılması amaçlanıyor.

Diğer yandan, fikir maratonu birincisi “TrailerArt” takımının projesinde, sanat eserlerinin unutulup zamanla yok olmaması için geliştirilen yapay zekâ teknolojisiyle sisteme yüklenen tüm dönemlere ait sanat eserleri ışığında beğenilen eserlerin kalıcılığı sağlanıyor. İkinci gelen “Algoritim” takımının geliştirdiği projede, çeşitli sebeplerden dolayı enstrüman çalamayan kişilerin yapay zekâ sayesinde geliştirilen yöntemlerle enstrüman çalmayı öğrenmeleri amaçlanıyor. Üçüncü takım “Dokukod”un projesinde ise kişinin mimiklerinden duygu durumlarını anlayarak yapay zekâ ile o anki moduna uygun olarak arka plan müziği oluşturulması amaçlanıyor.





Teknoloji çeki hediye edildi

Hackathon ve fikir maratonunu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verildi. Buna göre, fikir maratonu kapsamında birinci olan takıma 10 bin TL, ikinci olan takıma 6 bin TL ve üçüncü olan takıma 4 bin TL değerinde; hackathon kapsamında birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL ve üçüncü olan takıma 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.

242 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturduğu belirtildi.