'Yarını Kodlayanlar' projesinde Babalar günü'ne özel eğitim

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde çocukların yanı sıra ailelere yönelik eğitimlere de devam ediliyor. Geçen yıl başlatılan aile buluşmaları kapsamında bu yıl ilk kez Babalar Günü'ne özel olarak 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Ebeveyn Eğitimi düzenlenecek. 19 Haziran Pazar günü saat 14.00-17.00 arası gerçekleşecek online eğitim sadece erkek katılımcılara açık olacak.

Uygulamalı eğitim

Ebeveynlerin 21. yüzyıl yetkinliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitimde katılımcılara code.org programı, video konferans programları, sanal sınıf uygulamaları, sunum ve poster hazırlama uygulamaları, online güvenlik programları, dijital üreticilik uygulamaları ve kodlama programları hakkında bilgi verilecek. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama da yaparak söz konusu programların kullanımını aktif şekilde öğrenebilecek. Uygulama esnasında ihtiyaç duyulması halinde eğitmenlerden destek alınabilecek.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 242 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Projemizin kapsamını her yıl genişletiyoruz. Çocuklarımızın yanı sıra ebeveynlerin de dijital yetkinliklerini artırma hedefiyle aile buluşmaları düzenliyoruz. Geçen yıl başlattığımız aile buluşmaları kapsamında bu yıl ilk kez Babalar Günü'ne özel bir ebeveyn eğitimi düzenliyoruz. Online olarak düzenleyeceğimiz ve 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerine önemli bilgiler paylaşacağımız eğitimlere tüm babalarımızı bekliyoruz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Yarını Kodlayanlar projesiye ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefimizi çocuk, genç,yetişkin ve ebeveynlerimizle birlikte gerçekleştireceğimizin farkındayız. Bu sebeple proje kapsamında çocuklarımıza kodlama, çevre bilinci ve afet farkındalık eğitimi; gençlerimize yapay zeka eğitimi ve ebeveynlerimize de 21. Yüzyıl Yetkinlikleri eğitimi veriyoruz. 21. YY Yetkinlikleri eğitimleriyle ebeveynlerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilmeleri, dijital okur yazarlık becerileri kazanabilmeleri ve dijital yetkinliklerini geliştirebilmelerini amaçlıyoruz. Bu amacımız kapsamında da ebeveyn eğitimlerimize devam edeceğiz. Babalar günü özelinde gerçekleştirdiğimiz eğitime katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve babalar gününü kutluyorum".

6 bin 149 ebeveyne eğitim verildi

'Yarını Kodlayanlar' kapsamında ebeveynlerin dijital yetkinliklerini geliştirme hedefiyle düzenlenen aile buluşmalarında anne ve babalara 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılıyor. Ebeveynler, bu eğitimler sayesinde dijital dünya hakkında bilmedikleri pek çok konu hakkında bilinçlendiklerini belirtiyor. Projeyle bugüne kadar toplam 6 bin 149 ebeveyne eğitim verildi.

242 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Projeyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.