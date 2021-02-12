'Yarını Kodlayanlar'dan kız çocukları için kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları için kodlama eğitimi düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen eğitime farklı illerden yaşları 7-14 arasında değişen 30 kız çocuğu katıldı. Yaklaşık 4 saat süren eğitimde katılımcılara programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda bilgi verildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, vakıf olarak yaptıkları her işin bir amaca dokunması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Kız çocuklarımız da bu neslin önemli bir parçası. Bugüne kadar 81 ilde 110 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Bu sayının yarısını kız çocuklarımız oluşturuyor. Kız çocuklarımızın kodlama eğitimlerimize gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Bilim ve teknoloji alanında eğitim gören kız çocuklarının sayısının artması gerektiğine inanıyoruz. Bu projeyle kız çocuklarımızın bu alandaki gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, hepimizin Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kutlu olsun" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, dernek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların toplumun, hayatın her alanında etkin olmalarına büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Bu çerçevede, hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar' projemiz kapsamında 5 yıllık süre zarfında gerçekleştirdiğimiz tüm eğitim ve etkinliklerde kız çocuklarımızın aktif ve yoğun katılımını sağlamak için çalıştık. Türkiye'nin 81 ilinde 550 gönüllümüz aracılığıyla yürüttüğümüz eğitimlerde ulaştığımız 110 bini aşkın çocuğumuzun yarısını kız çocuklarımızın oluşturuyor olması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Bilim ve teknoloji alanında geleceğin önemli kadın bilim insanlarının ve teknoloji liderlerinin yetişmesi için kız çocuklarımızın gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'ne özel bir eğitim düzenleyerek, bu hedefimizi taçlandırmak istedik. Başta bilim ve teknoloji alanında elde ettikleri başarılar ile bizleri gururlandıran kadın bilim insanlarımız ve kız çocuklarımız olmak üzere herkesin Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

110 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Verilen bilgiye göre projeyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimleri veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, kreatif özelliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Ağustos 2016'dan bu yana Türkiye genelinde 110 bini aşkın çocuğa ulaşan projeden faydalanan kız çocuklarının sayısı 58 bini, erkek çocuklarının sayısı ise 57 bini aştı. Projenin beşinci yılında 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.