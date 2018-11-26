Yarının girişimleri İzmir'de şekillendi

Toplumsal sorunlara somut çözümler arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan uluslararası platform Red Bull Amaphiko'nun iki günlük yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect ile 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde projelerini hayata geçirmiş ya da erken aşama seviyesindeki fikirlere sahip 41 sosyal girişimciyi İzmir'de ağırladı. İki gün boyunca içerik pazarlaması, hikayeleştirme eğitimi, finansman yolları, yasallaşma ve yapılaşma gibi eğitimler alan sosyal girişimciler; İhtiyaç Haritası, Reflect, Yakh'iphupha, 18 Gangser Museum gibi projelerin başarı öykülerine tanık oldu. Bunların yanı sıra gazeteci ve ekonomist Emin Çapaile Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan gibi alanında uzman isimlerden ilham veren hikayeler dinledi.

Fikri şekillendirmek, iş modeli kurmak, finansman aşaması

İlk günün açılış konuşmasını İhtiyaç Haritası'nın kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür yaptı. Ardından ‘Sürdürülebilir Sosyal Etki' üzerine girişimini ve deneyimlerini sosyal girişimci adaylarına aktaran Reflect Kurucu Ortağı Eray Erdoğan sözü aldı. Kitlesel Fonlama Derneği Başkanı Hulusi Berik, marka oluşturmanın esaslarını, yatırımcı perspektifini ve finansal olarak fonlandırılmasının metotlarını açıkladı. DRC Consulting'den Zeynep Derece, ‘İş Modeli Yönetimi' başlıklı oturumda katılımcılarla finans üzerine atölye çalışması gerçekleştirdi.

Red Bull Amaphiko Academy mezunlarından“Yakh'iphupha” projesiyle Güney Afrikalı Palesa Mahlatji ve “18 Gangser Museum” adlı projesiyle Güney Afrikalı Wandisile Nqeketho girişimcilere ilham olması ve mentorlük etmeleri için kendi başarı öykülerini anlattı.

"Sosyal girişimci olmak para kazanmamak demek değildir"

Gün sonunda “Sıradışı Bir Sohbet” başlıklı konuşmasıyla sosyal girişimcilik üzerine konuşan Emin Çapa, katılımcılara girişimlerin hayata geçirilmesindeki fikir aşamasından planlamaya kadar dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin ilham veren bir konuşma yaptı. Sosyal girişimcilikte yaşanan sorunlara değinen Çapa, “Sosyal girişimciler çok iyi insanlar fakat olayın finansal tarafını düşünmüyorlar. Sosyal girişimci olmak para kazanmamak demek değildir. Sosyal girişimcilik hem bir toplumsal sorunu çözebilmek hem de bunu bir iş modeline çevirebilme becerisi. Öyle ki girişim para kazandırdıkça yeni girişimlere sermaye oluşturabilsin. Girişimcilere tavsiyem etraflarına baksınlar ama her gün her yere farklı bir gözle baksınlar. Son olarak rekabetin yoğun olduğu yerlerden başlamasınlar. Hiçbir sosyal sorun bir günde çözülemez. Doğru işlere küçük küçük başlamak ve odağını kaybetmemek gerek” dedi.

“Kendinize anlamlı bir neden bulunca dünyayı değiştirmek mümkün”

Red Bull Amaphiko Connect eğitiminin ikinci ve son gününde konuk konuşmacı olarak yer alan Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, “Oluşturucu Beynin Kodları” başlıklı konuşmasıyla sosyal girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Canan, “İnsan kendisini doğaya karşı koruyabilecek bedensel şartlara sahip olmayan tek canlı. En başta bu yüzden düşünmeye başlar ve hayatta kalabilmek için zihnini zorlar; kıyafet üretebilir, ateşi bulabilir. Aynı insanın kendisine bahşedilen en büyük özelliği, olmayan bir geleceği hayal edip onu oluşturabilmeyi başarması. Ancak bu durumun kendisiyle duygusal olarak bağlantılı olması gerekiyor ki teşvik olsun. İşte bu yüzden insanın kendisine bir neden bulması gerekiyor. Zira neden bulan ve o nedeni anlamlı yapan kişi, dünyayı değiştirebilir, benzersizlik üretebilir. Çünkü insan öngörebilir, cesaret gösterebilir ve eğer vakit yatırırsa başarılı olabilir” ifadesini kullandı.

Ardından “Sosyal Girişimciler için Yasal Yapılaşma” üzerine sunum yapan girişimcilik ve bilişim teknolojileri konularında uzman Avukat Yonatan Pinto, şirket birleşme ve devralmaları, ticaret ve şirketler hukuku, iş geliştirme üzerine bilgiler verdi. “Tezgahcılar” ekibi işbirliğiyle düzenlenen Hikayeleştirme Anlatım Atölyesi ile içerik pazarlaması atölyelerine dahil olan katılımcılar eğitimi noktaladı.