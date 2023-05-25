Yarının insan kaynağı gençler 100'e yakın firma ile bir araya geldi

Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce hem staj ve iş imkanı bulma hem de sektör temsilcileriyle tecrübe paylaşması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi geleneksel hale getirdiği 15. Kariyer Günlerinde iş dünyasını ve öğrencilerini bir araya getirdi. Birbirinden farklı sektörden 100'e yakın firmayı bünyesinde ağırlayan ve insan kaynakları yetkililerinin yer aldığı stantlarda öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili merak ettiklerinin cevaplarını bulurken aynı zamanda staj ve iş için CV'lerini aracısız olarak kurumlara ilettiler. Gençlerin ayrıca yapılan fuar vasıtasıyla kariyer hedeflerini belirlemeleri, iş dünyasındaki fırsatları keşfetmeleri ve gelecekteki işverenlerle bağlantı kurmalarına imkan sağlandı.

“Yarının insan kaynağı ile bu insan kaynağına ihtiyaç duyacak firmaları bir araya getirdik”

Üniversite bünyesinde kariyer günlerinin gençlerin iş hayatına adım atmalarında önemli bir etkisi olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın,” Öğrenciler eğitim gördükleri alanlarda sahada o işi yapan şirketlerle bir araya gelerek, neler yaptıklarını, hangi alanlarda teknolojik gelişmeler olduğunu, yeni iş modellerini öğrenmek ve görmek istiyorlar. Firmalar ise kendileri için yeni insan kaynağı oluşturmak istiyor. Dolayısıyla biz de bu fuarla birlikte yarının insan kaynağı ile bu insan kaynağına ihtiyaç duyacak firmaları bir araya getirdik. Üniversite olarak mezunlarımızın daha eğitim gördükleri yıllarda haftanın en az bir gününü iş yerinde geçirmelerini sağlıyoruz. Böylece okulda almış oldukları teorik eğitimi pratiğe dönüştürmüş oluyorlar. Bu maksatla gerçekleştirilen kariyer günümüzde ise 100'e yakın firma yer aldı. Bilişim, sağlık, kültür, imalat gibi her alandan firmaları öğrencilerimizle buluşturduk. Bu görüşmelerde öğrenciler, o firmalardaki imkanların neler olduğunu, o firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için ilave olarak hangi dersleri almaları gerektiği konusunda bilgi edindiler. Firmalar da ileride kendileriyle çalışacak olan mezunları belirlemiş oldu. Bu fuarlar sayesinde öğrenci eğitimini sürdürürken, bir yandan da firması ile iletişimini sürdürüp, zaman zaman ziyaretlerde bulunabiliyor. Mezuniyet sonrasında da orada işe başlama fırsatı yakalayabiliyor” dedi.

“Kariyer günleri gençlere özgüven aşılıyor”

Gelecekte iş hayatına atılacak gençlere önerilerde de bulunan Doç. Dr. Aydın, “Esas başarı 'ben yapabilirim' başarısıdır. Okul olarak öğrencilerimize özellikle etik derslerde iş bulma konularıyla ilgili vermiş olduğumuz temel felsefe ‘ebilirim' felsefesidir. Bu felsefe ‘ben de yapabilirim, ben de başarabilirim'dir. Bu tarz etkinlikler sayesinde öğrenci çalışmak istediği firmanın taleplerinin yapılabilir olduğunu görüyor. Bu da gençlere ayrı bir özgüven getiriyor. Böylece öğrencinin o alanda ilerlemesini, başarmasını ve en önemlisi de varsa bir eksikliği bunu tamamlamasını sağlıyor. ‘Her şey ben de başlıyor ve ben de bitiyor' gerçeğini anlamak çok önemli. Üniversiteler öğrenciye sadece bir anahtar verir, o anahtarı kullanmak öğrencinin elindedir” diye konuştu.

“Öğrencilerle insan kaynakları yetkililerini aracısız olarak bir araya getirmek istedik”

İAÜ Kariyer Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Sözer Kırca ise etkinlikle ilgili vermiş olduğu bilgilendirmede öncelikli hedeflerinin “Öğrencilerle insan kaynakları yetkililerinin aracısız olarak bir araya getirmek” olduğunu ifade etti. Sözer Kırca, “İş ve staj başvurusunu yaparken öğrenci firma yetkilisi ile birebir mülakat da gerçekleşebilsin yani aracısız bir iş görüşmesi ortamı sağlamak istiyoruz. Bugün 72 markayı ağırlıyoruz ve markaları temsilen de 183 tane insan kaynakları yetkilisi öğrencilerimiz ile aynı alanda. Zaten etkinliği de öğrencilerle birlikte düzenliyoruz. Şuan sahada görevli birçok arkadaşımız mevcut. Daha önceki yıllardaki tecrübemiz; ‘hocam biz bu fuarı yaptık ve ben gerçekten insanlarla iletişim kurmaya başladım, bir yönetici ile nasıl konuşulması gerektiğini öğrendim, eskiden cesaret edemezdim şimdi bunu aştım' gibi dönüşler alıyoruz. Yine aynı şekilde fuara gelip başvuru yapan öğrencilerden, ‘hocam ben stajımı ya da işimi ayarladım' diyenler de var. Hatta kariyer fuarında ilk iş teklifini alıp o firmada başlayıp 8 yıl sonra o firmanın insan kaynakları yetkilisi olarak gelip burada stant açan öğrencilerimiz de var” dedi.

“Karşılıklı bir kazanım söz konusu”

Öğrencilere yardımcı olan ve hatta gerekli pozisyonlar için CV'lerini toplayan kurumlardan bir tanesi de Türkiye Hastanesi oldu. Hastanenin İnsan Kaynakları Biriminde Eğitim ve Gelişim Uzmanı Mustafa Ali Şirin etkinliği her iki taraf için de bir kazanım olduğunu aktararak, “Hastane bünyesinde çok farklı birim ve meslek grubu olduğu için buradaki öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Gerek staj gerek iş imkanı olsun gençleri geliştirmek hatta belki bünyemize katmak istiyoruz. Yani aslında tek taraflı bir durum söz konusu değil karşılıklı bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Şuanda çok fazla mezun öğrenci var ve hepsinin iş bulma korkusu var. Bu durum stres kaynağı oluşturuyor. İşte biz de öğrencilerle iletişime geçerek, kendi bünyemizde olmasa bile farklı alanlara yönlendirerek, kendilerini nasıl geliştirebilirler noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Buradaki deneyimler kariyer fırsatı olarak geri dönüyor”

İnsan Kaynakları Ön Lisans Programı 2. sınıf öğrencisi Ahmet Can Yurtseven ise “bizim için kıymetli bir fuar” diyerek “Burada birçok şirket var ve hepsi CV'lerimizle, bizimle çok ilgileniyorlar ve destek sağlıyorlar. Hem eğleniyoruz, eğlenirken de bir yandan şirketlerle tanışıyoruz, bağlantı kuruyoruz, yöneticiler tanışıyoruz. Bunlar da bize çok güzel kariyer fırsatı olarak geri dönüyor” dedi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Buse Tavlak ise üniversite bünyesinde düzenlenen etkinlikle ilgili görüşlerine şu şekilde yer verdi:

“Kariyer günleri aslında bizim öğrenciler olarak çok korktuğumuz ‘iş bulamama, bizi alacaklar mı, CV'miz yeterince gelişmiş mi ve yeterince CV'mize hakim miyiz' gibi konularda bize yardımcı olacak bir fuar. Bu alanda bir sürü firma var ve bu firmalarla tanışma halindeyiz. Firmalar da bizi CV konusunda yönlendirme hatta açık pozisyonlarında bizi alma şeklinde ilerliyoruz. Bu anlamda bizim için çok verimli bir fuar. Hele ki iş ve staj konusunda öğrencinin özgüvenli olmasının okulumuz sağlamış oluyor bu tarz etkinliklerle bu yüzden bize verilen bu imkanlardan dolayı da üniversitemize teşekkür ederiz.”

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