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Yarısı yıkılan Mete Apartmanı drone ile görüntülendi

Yarısı yıkılan Mete Apartmanı drone ile görüntülendi
Yarısı yıkılan Mete Apartmanı drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde zarar yol açan depremde enkazı altında 11 kişinin kaldığı Adana'daki Mete Apartmanı havadan görüntülendi.

Yarısı yıkılan Mete Apartmanı drone ile görüntülendi - Tıkla İzle

Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bloklu 13 kat 39 daireden oluşan Mete Apartmanı'nın 1 bloğu çöktü. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları iz takip köpekleri ile devam ederken enkaz altında kalanların yakınlarının gözü yaşlı bekleyişi de sürüyor. Enkaz altındaki 11 kişinin yakınlarından biri dünden beri yeğenini beklediklerini söyleyerek “Biran önce çıkarılmasını bekliyoruz” dedi. Öte yandan yarısı yıkılan Mete Apartmanı bugün drone ile görüntülendi.

Elif Ayşenur Bay - Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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