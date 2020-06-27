Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getireceklerdi, geçit verilmedi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin yaptığı arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi” bilgisine yer verildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

