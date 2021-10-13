Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda önceki yıllarda Suriye'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren H.A.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. H.A.E.'nin Melikgazi ilçesinde bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahıs hakkında 'PYD/YPG terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. H.A.E., Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Turan Bulut - Ali Göç

