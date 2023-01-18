Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandılar



Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün FETÖ/PDY, göçmen kaçakçılığı, terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçları dahilinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kaptan ve organizatör F.Ü., FETÖ terör örgütünden kayıtları bulunan ihraç zabıt katibi K.Ö., ihraç astsubay M.P., ihraç astsubay E.Y., servis şoförü G.E, ihraç öğretmen M.U., ev hanımı E.B.'yi Marmaris Alaburun açıklarından tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan 7 şüpheliden FETÖ/PDY'ye üye olma suçu çerçevesinde aranan ev hanımı E.B'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Öte yandan E.B.'nin hastanede yapılan sağlık kontrolünde beraber kaçmaya çalıştıkları ve dini nikahlı olduğunu beyan ettiği G.E.'den hamile olduğu ortaya çıktı.

Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri yakaladıkları 7 şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk etti. F.Ü., K.Ö. ve M.P. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Y., G.E., M.U. ve E.B. isimli şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güldemet Kızıl



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