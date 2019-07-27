Yaşadığı zorluklar kendi işinin patronu yaptı

Başkent'te yaşayan 39 yaşındaki Elif Asav, eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğu ile birlikte kendine yeni bir hayat kurdu. Okul öncesi öğretmeni olarak çalışan Asav, işsiz kaldı, hayatın zorluklarıyla mücadele etti ama asla pes etmedi. Çok sevdiği çocuklar için bir proje hazırlayan Asav, bu hayalini gerçekleştirmek için. İŞKUR uygulamalı girişimcilik kursuna katıldı. Asav, aldığı hibe desteği ile kurduğu Bambaşka Çocuk Atölye si'nde hem annelerin sosyal yaşamına destek oluyor, hem de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. En büyük hayali Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u atölyesinde ağırlamak olan Asav, atölyesini daha da büyüterek binlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Ankara'da 2 çocuğuyla birlikte hayatın zorluklarına göğüs geren 39 yaşındaki Asav'ın yaşamı Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR uygulamalı girişimcilik kursuna katıldıktan sonra değişti. Yıllarca okul öncesi öğretmenliği yapan Asav, çalışan annelerin ve ev hanımı annelerin yaşadığı sorunlardan etkilenerek kendine yeni bir iş kolu oluşturdu. Annelerin sosyal yaşama dahil olmaları adına önemli bir proje hazırlayan Asav, aldığı eğitimin ardından kendi işini kurdu. “Bambaşka Atölye isimli projesiyle onlarca çocuğa ve anneye ulaşan Asav, annelere kısa zaman için çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir atölye oluşturdu. Çocuklar Bambaşka ismini verdiği atölyede gönüllerince eğlenip yeni arkadaşlıklar kurarken anneler de sosyal yaşama daha aktif katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Olumsuz eleştirilere kulağını tıkayıp hayallerine odaklandı

Annelerin çocuklarını bırakacak bir yer bulamadıkları durumlara şahit olduğunda çok üzüldüğünü belirten Asav, kurduğu “Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümünden mezun olduktan sonra Uzun yıllar okul öncesi öğretmenliği yaptı. Asav mesleğini ve çocukları çok seviyor. Hayatında bir çok kez olumsuz deneyimler yaşayan ama asla pes etmeyen Girişimci anne, kadın girişimcilik desteklerini araştırırken, ILO ve İŞKUR tarafından yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi”ne rastladı. Proje kapsamında verilen ILO-İŞKUR girişimcilik eğitimlerine katılan Elif Asav, Eğitimlerin ardından aldığı hibe desteği ile Bambaşka Atölye'yi kurdu. Çok sevdiği işinin patronu olan Asav, başka kadınlara da cesaretli olup hayallerini gerçekleştirme konusunda çağrıda bulundu.

"En sevdiğim şey çocuk bakmak dedim"

Kurduğu işinde kadın istihdamına da destek olan Asav," Bizim aşık olduğumuz bir işimiz var çok severek yapıyoruz. Kendi çabalarımla , çok isteyerek adımlar attım. Çok güzel bir atölye kurduk, KOSGEB eğitimi aldım. İŞKUR aracılığı ile eğitimlerde en büyük hayalim çocuk restoranı açmaktı. Bütçe uygun olmadı. İşi çıkan annelerin çocuklarına saatlik bakım verelim, atölyeler kuralım, seramik, oyun, botanik, atölyesi, evcilik atölyesi gibi dedik. Anneler çocuklarını atölyelere bıraksın, çocukların canı sıkılmasın, evlerine daha mutlu dönsünler istedik. Atölye değişti daha uzun kalmaya başladı çocuklar. Kolejde çalışıyordum . Oranın sisteminden memnun değildim. Kendi işimi kurmak istedim. En sevdiğim şey çocuk bakmak dedim ve çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istedim. KOSGEB desteklerini inceledim ve sonunda işimi kurdum" dedi.

"Başladığımda 20 liraya çocuk bakıyordum"

Bu işi ilk yapmaya başladığında 20 liraya çocuk baktığını ifade eden Asav, yakın çevresinde çalışmak isteyen kadınlara da yeni bir iş alanı oluşturduklarını belirterek,"Aslında vasat bir bina aldım. Kadın eli değdi; o binaya çiçek gibi oldu. Sadece ben kendi çabalarımla bir şeyler yapmadım. Arkadaşlarım elini taşın altına koydu. Biri geldi camları sildi, diğeri kapıları sildi, biri geldi halılarımızı yerleştirdi. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Kendi işimi kurduktan sonra çok yakınımda çalışmak isteyen kadınlar vardı. Onları istihdam ettik. Gönüllü arkadaşlarımızda oldu. Reklam in hiç para harcamadım. Benim en iyi reklam mı bana güvenen müşterilerim yaptı. Başladığımda 20 liraya çocuk bakıyordum. Aidatlar almaya başladım sonra, daha da büyüdü işlerim. Gözü kapalı çocuk bırakan kişiler var. Bizden memnuniyetle ayrılmayan veli sayısı yok. Anneyi anlamak gelen çocuğu anlamak anahtarı bu işin" diye konuştu.

"Ticaret merkezli yapmıyorum bu işi, kalbimle yapıyorum"

İşe ilk başladığı zamanlar kadın olduğu için olumsuz eleştirilere maruz kaldığını anlatan Asav," Kendi işini kurma noktasında değerlerden biri samimiyet ve şeffaflık oldu. Çok zorlandığım zamanlar oldu, kadın olduğum için çok dışlandım. Binayı bile vermek istemediler bana. Ben boşanmış bir kadınım. Boşandıktan sonra evde oturabilirdim. Ama ben çalıştım, ürettim, çalışmaktan vazgeçmedim.Üretmeye devam ediyorum. Hiç şikayet etmeden devam ettim. Birileri bana ne yapar değil de . Ben yaşama ne katabilirim, bir çocuğa ne katabilirim anneye ne verebilirim dedim. Bir baktım yaşam beni yükseltiyor. Ayaklarım yere basarak sağlam bir şekilde üretiyoruz. Ticaret merkezli yapmıyorum bu işi, kalbimle yapıyorum. Bu işin olmazsa olması aşk. Ben bu işi çok seviyorum ve çocukları bir ömür bırakmayacağım.

Kedi işini kurmak isteyen kadınlara cesaretli olmaları tavsiyesinde bulunan Elif Asav, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u atölyesinde ağırlamak istiyor. Asav," Herşey hayal etmekle başlıyor. Hayal ediyorlarsa yapsınlar. Engeller noktasında oflayıp puflamasınlar. Arabesk bakmasınlar, cevval olsunlar, düşünüp ,üretsinler. Çok yalnız hissediyordum. Kapım çalınmıyordu. Buraya ağzım bir karış geliyorum. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Önce içsel değerimi fark ettim hayatta.

Sonra değer vererek değer katmayı öğrendim. Şubeler açmak istiyorum en büyük hedefim. Bu işi büyütmek istiyorum. Ben kadın gücüne çok inanan bir insanım. Kadın isterse başarısı. Kadının siyasette olması bana gurur verir. Sayın bakanım Zehra Zümrüt Selçuk; sizi çok seviyorum, sizinle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Size inanıyorum. Benim gibi nice kadınlar olmasını temenni ediyorum. Sizi yeni okulumda atölyemde görmeyi çok isterim, gurur duyarım havalara uçarım. İyi ki bizi buldunuz” dedi.

İbrahim Berat Yılmaz - Hülya Keklik