Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler

Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Cevdet Emin Ekinci, meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların hayatlarını kaybetme oranını en aza düşürmek için çalışma başlattı. 24 Ocak Elazığ depremi sonrasında çalışmalarına hız veren Ekinci, doktora öğrencisi Belkıs Elyiğit ile birlikte 4 aşamalı, ışıklı ve sesli ‘Yapısal hasar tespit cihazını' geliştirdi. Geliştirilen cihaz, kolon ve kirişlerin arasına bırakıldıktan sonra yapıda meydana gelecek kırılma ve çatlamaları kademe kademe bildirecek. 0,1 milimetrede hafif hasar olduğunu gösteren hasar tespit cihazı 3'üncü kademede ağır hasar 4'üncü ve son kademe de ise bina sakinlerine binayı terk etmeleri gerektiğini belirten ses gönderiyor. Geliştirilen hasar tespit cihazı, binanın girişinde ve merdivenler de herkesin görebileceği ve duyabileceği yerlere yerleştirilecek. Yapıdaki hasar oranına göre ses oranı artan cihazın sesi kesilmediği sürece vatandaşların yapı içerisine girmemeleri sağlanacak. Ayrıca geliştirilen sistem ve teknoloji bu alanda ilk olma özelliğini de taşıyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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