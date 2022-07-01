Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “01-30 Haziran 2022 tarih aralığında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında (2212) sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yasadışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 209 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır” denildi.

Musa Erdoğan