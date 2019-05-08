Yasadışı bahis oynatan 5 kişi tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ligin 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş maçı sırasında 'cebe havale' yöntemi ile yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen 'derbi' operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.D, S.Ö, Y.A, H.A ve H.K adlı şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı sırasında yasadışı bahis oynattıkları belirlenen şüpheliler, 'QR kod' yöntemi ile ATM'lerden para çekerken suçüstü yakalamış, şüphelilere ait 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira para, 379 bin lira tutarındaki çek ve senetler ile çok sayıdaki bankamatik ve kredi kartlarına el konulmuştu.