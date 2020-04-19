Yasağa rağmen denize açılan amatör balıkçılara ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, 26 numaralı il hıfzıssıhha kurul kararına göre Bursa deniz il sınırlarında her türlü amatör balıkçılık ve gezinti/sportif faaliyet yasaklandı. Alınan tedbirler doğrultusunda Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı bağlı botlu ekipler tarafından denizde yapılan denetimlerde 10 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamak ve il kurul kararlarına aykırı olarak denize çıkmak ve amatör avcılık yapmaktan 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan hafta sonu sokağa çıkmayıp evde kalmaları istendi.

Süleyman Aydın - Hakkı Ovatman

