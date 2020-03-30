Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı. Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı. Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 1000'er TL para cezası uygulandı. Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.

Muhammet Emin Arslan

