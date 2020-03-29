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Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum'a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza

Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum'a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza
Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum'a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs ve özel araçlarıyla seyahat edenler denetleniyor. Yasağa uymayarak yetki belgesi olmadan Erzurum’a yolcu götüren minibüs şoförüne ceza kesilirken, denetimler havadan görüntülendi.

Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum’a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza - Tıkla İzle

 Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. TEM Otoyolu Orhanlı mevkii Ankara istikametinde ekipler bir servis aracını durdurdu. Ekipler gerekli sağlık kontrollerini yaptıktan sonra yasağa uymayan servis şoförüne yetki belgesiz yolcu taşımaktan dolayı 2 bin 278 Türk lirası, fazla yolcu taşımaktan dolayı ise 4 bin 74 Türk lirası cezai işlem uyguladı. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.

Öte yandan trafik denetim uygulamaları drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor-Halit Arslan

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