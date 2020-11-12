Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

İçişleri Bakanlığının 81 ilde uygulanmak üzere dün gönderdiği korona virüs genelgesi sonrası, Kapalıyol olarak bilinen Antalya'nın en işlek yaya caddesinde çöp kutularının üzerlerinde bulunan sigara tablaları ile yerlerde izmarit kalmadı.

Trafiğe kapalı olan Kapalıyol'da vatandaşların yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uyamadıkları ancak sigara ve maske konusunda hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Vatandaşların genelge sonrası sigara içmediği, çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Bölgede yerleri süpüren temizlik personelleri ise, genelge öncesinden yerlerde kalmış sigara izmaritlerini temizledi.

Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı - Gazi Taş

