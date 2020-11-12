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Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği son korona virüs genelgesi sonrası Antalya’nın en işlek yaya caddesindeki çöp kutuların üzerlerinde bulunan sigara tablalarında ve yerlerde izmarit kalmadı. Temizlik işçileri, “İzmaritlerin sayısında yüzde 97 azalma var” dedi.

Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığının 81 ilde uygulanmak üzere dün gönderdiği korona virüs genelgesi sonrası, Kapalıyol olarak bilinen Antalya'nın en işlek yaya caddesinde çöp kutularının üzerlerinde bulunan sigara tablaları ile yerlerde izmarit kalmadı.

Trafiğe kapalı olan Kapalıyol'da vatandaşların yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uyamadıkları ancak sigara ve maske konusunda hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Vatandaşların genelge sonrası sigara içmediği, çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Bölgede yerleri süpüren temizlik personelleri ise, genelge öncesinden yerlerde kalmış sigara izmaritlerini temizledi.

Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı - Gazi Taş
 

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