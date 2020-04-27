Yasak bitti, vatandaşlar fırınlara akın etti

Perşembe günü başlayan sokağa çıkma yasağı bugün 00.00 itibariyle sona erdi. Kahramanmaraşlılar, yasak biter bitmez sokağa çıktı. Özellikle fırınların önünde kuyruk oluştu. Müşteriler, sahurda yemek üzere ekmek almak için sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sıra oldu. Çok yoğun çalıştıklarını belirten fırıncı Ümit Çokyiğit “Bütün tedbirleri elimizden geldiğince aldık. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından da sürekli denetleniyoruz. Müşterilerimizi içeri tek tek alıp ekmek satışı yapıyoruz. Çalışanlarımız da eldiven, maske ve bone kullanıyoruz. Biz 7 gün 24 saat açığız ve üretim kapasitemiz de günlük ortalama 30 bin bandındaydı. Ancak koronavirüs sebebiyle bu rakam biraz azaldı. İnsanlar evlerinde yatarken biz sürekli çalışıyoruz” diye konuştu. Ekmek almaya gelen bir vatandaş de “Devletimizin hizmetleri ve fırınlarımızdan memnunuz” ifadelerini kullandı. Öte yandan yasağın bitmesiyle birlikte kent merkezinde trafik akışında yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, gerekçesiz sokağa çıkanlara evlerine yolladı.

Muhammet Özer - Halil Ulubey