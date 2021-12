Yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve kız arkadaşı serbest kaldı

Edinilen bilgiye göre; Edirne'ye kız arkadaşıyla birlikte gelen Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra özel aracıyla Doyran Köyündeki sınırda askeri yasak bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da yakalayarak, jandarmaya teslim etti.

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis, kız arkadaşıyla yanlış yola girmiş



Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunan Polis ve kız arkadaşının Edirne'ye alışveriş için geldikleri, gezerken ise yanlış yola girdikleri öğrenildi.

Edirne İl merkeze bağlı Doyran köyünde yakalanan Yunan polis E.E. ve kız arkadaşı A.A.'nın Edirne'ye gezmek ve alışveriş yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi. İkili kentte alışveriş yaptıktan sonra gezerken yanlış yola saptıklarından dolayı askeri yasak bölgede yakalandıkları öne sürüldü.

Olay

Edinilen bilgiye göre Edirne'ye kız arkadaşıyla birlikte gelen Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra özel aracıyla Doyran Köyündeki sınırda askeri yasak bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da yakalayarak, jandarmaya teslim etti.

Yunan Polis ve kız jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı. Adliyeyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan her iki şahıs yurtdışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

